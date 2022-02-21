Россияне поддерживают прием беженцев из Донбасса и выплаты им

78% россиян поддерживают решение об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в российские регионы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Против высказались 13% респондентов. Чаще такого мнения придерживаются граждане в возрасте от 18 до 34 лет.

75% опрошенных также поддерживают решение о выплате беженцам по 10 тысяч рублей. 18% выступили против.

Большая часть россиян (82%) положительно относятся к помощи волонтеров жителям Донбасса, маленький процент граждан (4%) высказались против.

Тем временем десять поездов с эвакуированным жителями ДНР и ЛНР отправлены из Ростовской области в другие регионы России. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций по региону Сергей Тюрин.

В поездах находятся около 8 тысяч человек. Половина из них — дети, сообщает "Интерфакс".

По словам Сергея Тюрина, около 4 тысяч эвакуированных жителей Донбасса обратились с заявлениями на получение единовременной выплаты.