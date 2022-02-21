Бортников доложил о захвате украинского диверсанта

Один из диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию России, задержан. Всего же в Россию шли две диверсионные группы – со стороны ЛНР и со стороны Мариуполя. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Совета безопасности.

Кроме того, ФСБ совместно со Следственным комитетом проводит следственные действия по факту попадания снарядов с территории Украины на территорию РФ.

В целом обстановка на российско-украинской границе стабильная, военная составляющая усилена, уточнил Бортников.