Появились подробности уничтожения украинских диверсантов, вошедших в РФ

Российские военные и пограничники вступили в бой с нарушителями государственной границы РФ, проникшими с территории Украины, об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Первоначально диверсанты были замечены около шести часов утра неподалеку от населенного пункта Митякинская, расположенного в Ростовской области.

После этого обнаружившие нарушителей сотрудники погранслужбы ФСБ России запросили поддержку у подразделения МО РФ, выделенного для оперативного прикрытия госграницы.

В ходе начавшегося боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины проследовали две боевые машины пехоты украинской армии.

Известно, что обе БМП были уничтожены подоспевшими военными, применившими противотанковые средства.

Среди военнослужащих РФ потерь нет, уничтожены пять членов диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, ранее сообщалось об обстреле пограничного поста погрануправления ФСБ России по Ростовской области. В результате попадания боеприпаса, выпущенного с территории Украины, здание было полностью разрушено, пострадавших среди личного состава нет.