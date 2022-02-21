Путин уточнил, в чем заверил Байден и что сказал Макрон

Президент России Владимир Путин в понедельник проводит расширенное заседание Совета безопасности. Трансляцию ведет медиаплатформе "Смотрим".

Как заявил Путин, после принятия Украины в НАТО угрозы для безопасности России возрастут многократно. Украину будут использовать как инструмент противостояния с РФ, пояснил Путин.

"Это приоритет для нашей страны – не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития", – заявил Путин.

По словам Путина, президент США Джо Байден заверил его, что Украину не будут принимать в НАТО "завтра". Члены альянса считают, что Украина не готова к вступлению. Более того, возможен мораторий на прием Киева в НАТО.

Как считает Путин, этот предложенный мораторий – часть плана по подготовке Украины к вступлению в НАТО.

Далее Путин рассказал, что в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном французский лидер упомянул, что в американской позиции по Украине есть изменения, но не указал, какие именно.

Президент России считает, что есть риск полномасштабной войны между НАТО и Россией, если Украина после вступления в альянс попытается военным путем вернуть Крым.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что НАТО насмерть стоит на недопустимости отмены политики открытых дверей.