Названа прямая угроза России, сравнимая с ножом у горла

Планы Украины вступить в НАТО представляют прямую угрозу для России. Об этом заявил Владимир Путин во время своего обращения. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Владимир Путин отметил, что считает необходимым принять давно назревшее решение.

По словам главы государства, размещение США ряда вооружений на Украине будет означать, что они приставили нож к горлу России. Вашингтон и НАТО, отметил Путин, приступили к освоению территории Украины, расценивая ее как театр для возможных боевых действий.

Президент обратил внимание на то, что НАТО полностью игнорирует предупреждения и протесты России относительно продвижения военной инфраструктуры.

В понедельник вечером, 21 февраля, Владимир Путин выступил с большой речью, посвященной ситуации на Украине. Также он принял важное решение — признал независимость ДНР и ЛНР.