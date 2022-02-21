Зеленский засуетился

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о созыве срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании внеочередного Совета безопасности РФ. Он также проинформировал, что провел срочные консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Обо всем этом Зеленский написал в Twitter.

Заседание СНБО ожидается вечером 21 февраля, затем последует брифинг.

Главной темой внеочередного заседания Совета безопасности РФ была ситуация в Донбассе. Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Выступавшие на Совбезе высказывались в поддержку такого решения. Путин членов Совбеза выслушал и пообещал, что решение будет принято 21 февраля.

Позже президент выступил с обращением к россиянам. До этого российский лидер провел телефонные переговоры с французским коллегой и канцлером ФРГ. Путин уведомил Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, что в ближайшее время подпишет указ о признании ДНР и ЛНР. Макрон и Шольф выразили разочарование.