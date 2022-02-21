Путин назвал "автора и архитектора" Украины

Президент России Владимир Путина назвал "автором и архитектором" Украины В.И. Ленина. Об этом глава государства заявил в обращении к россиянам. Трансляцию ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Как заявил российский лидер, большевики хотели любой ценой удержаться у власти после революции, шли на все, включая Брестский мир и удовлетворение любых "хотелок" националистов. Ленинские принципы госстроительства были гораздо хуже, чем просто ошибка.

"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", – сказал Путин.

Он признал, что события советского прошлого изменить нельзя, но считает, что нужно говорить о них прямо. Право выхода республик из СССР было "миной", так как "бацилла" национализма в годы советской власти никуда не делась.

Президент РФ напомнил, что заслугу завоевания независимости Украины приписывают себе радикалы и националисты, но отметил, что это не так.

Украина для России не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть ее собственной истории, культуры, это наши близкие и родственники, подчеркнул Путин.

Он добавил, что РФ готова показать Украине, что означает настоящая декоммунизация.