Признание ДНР и ЛНР: детали

Итак, на карте мира появились два новых независимых государства. Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Донбасс, который Россия осваивала столетиями, и который в начале 20-го века волею большевиков был украинизирован, во многом против желания местных жителей, возвращается к своей изначальной идентичности. Решению президента предшествовало большое заседание Совета безопасности, по его итогам глава государства выступил с обращением и подписал исторические указы.

Есть ли шанс, что Украина начнет выполнять минские соглашения спустя 7 лет после их подписания, спрашивал президент в ходе экстренного заседания Совета безопасности и получал ответ от разных ветвей российской власти – нет, киевский режим в этом не заинтересован. С 2015 года мирное урегулирование кризиса на Донбассе находится на нулевой отметке. А в последние дни вообще двинулось вспять – возобновились масштабные обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

"Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия. Тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз. Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались.

Частью этой стратегии были и экономическая блокада, и артиллерийские удары по населенным пунктам. Но началось все значительно раньше", – отметил Путин на заседании Совбеза.

В обращении к россиянам Путин в рамках краткого исторического ликбеза напомнил, что современная Украина в ее нынешних границах была 100 с лишним лет назад сконструирована большевиками, которые, потворствуя амбициям националистов, пытались удержать власть.

"В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина". Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами. Включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули в состав Украины. А сейчас "благодарные потомки" посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну, что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать, что значит, для Украины настоящая декоммунизация", – заметил глава государства.

Декоммунизация, судя по всему, стала лишь ширмой для удовлетворения интересов украинских олигархов. В борьбе промышленно-финансовых кланов (а именно это зачастую представляли из себя украинские выборы) одни политики открыто делали ставку на националистов и радикалов. Другие же, на словах выступая за добрососедские отношения с Россией и получая таким образом поддержку избирателей, приходили к власти и проводили прямо противоположную политику.

"И все же, и все же несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и, повторю, с уважением к ее интересам. Наши связи в самых разных областях развивались. Так, в 2011 году двухсторонний торговый оборот превысил 50 млрд. долларов. Замечу, что объем торговли Украины со всеми странами Евросоюза в 2019 году, то есть еще до пандемии, уступал этому показателю. Вместе с тем бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа. Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией, как предлог для торга с Западом, шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции, мол, в противном случае будет расти российское влияние на Украину. При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет, стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине", констатировал Путин.

Майдан лишь окончательно сорвал маски. И дал старт гонениям на оппозиционных политиков, журналистов, запрету русского языка. Для Запада это не проблема, а возможность. Ведь именно после евромайдана НАТО развернула учебно-тренировочные миссии на Украине. Которые по сути являют собой военные базы. И центр морских операций в Очакове, позволяющий обеспечивать действия натовских кораблей в черном море вблизи российских берегов. Украина становится полигоном для постоянных учений, у которых очевидная антироссийская направленность. Все это лишь довесок к десяткам действующих баз альянса на территории восточной Европы, откуда Россия вывела войска после окончания холодной войны в рамках взятых на себя обязательств.

"Мы последовательно предлагали разные варианты сотрудничества, в том числе в формате Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Более того, скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично, скажу об этом впервые. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности той беседы. Но реакция на мой вопрос внешне выглядела скажем так, весьма сдержанно. А как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на их практических шагах в отношении нашей страны. Это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасности в расширении НАТО, выход из договора о ПРО и так далее и так далее. Так и хочется спросить: зачем? Зачем все это? Ради чего? Ну, ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Ответ только один – дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом, просто им не нужна такая большая самостоятельная страна как Россия. В этом ответ на все вопросы", уверен президент.

Экстренное заседание Совета безопасности России, где обсуждался вопрос о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, проходил в открытом режиме, а это случается крайне редко. Путин выслушал всех. Спустя несколько часов озвучил окончательное решение.

"Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть агрессивный националистический характер самого режима захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью порождение государственного переворота 2014 года. И те, кто встали тогда на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решена вопроса Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими Республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны", – подытожил Путин.

Для подписания документов в Кремль прибыли главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Бумаги сначала ложатся на стол президента России, затем свои подписи ставят лидеры Донецка и Луганска. Помимо документа о признании независимости, между Россией и двумя республиками подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.