РФ всегда готова к переговорам по безопасности

Россия готова продолжить переговоры с США по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя решение о признании ДНР и ЛНР в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и на медиаплатформе "Смотрим", она отметила, что РФ по-прежнему готова к переговорному процессу с США после признания Донецкой и Луганской народных республик.

Причем Россия говорила о готовности к переговорам даже в самые сложные моменты. И в данный момент позиция РФ по вопросам безопасности в Европе остается неизменной — ситуация не повлияет на планы встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которую назначили на 24 февраля.

"Мы всегда выступаем за использование дипломатии", — подчеркнула Захарова.

Ранее она рассказала о "миллиардной попытке" убедить Киев соблюдать минские соглашения.