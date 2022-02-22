Великобритания считает, что "вторжение на Украину уже началось"

Правительство Великобритании считает передвижение российской тяжелой бронетехники рядом с границей Украины как "начало вторжения". Такое заявление сделал во вторник от имени кабинета министров глава Минздрава Саджид Джавид в интервью Sky News.

По мнению министров Соединённого королевства, президент России Владимир Путин решил "наступать на суверенитет и территориальную целостность Украины", пишет ТАСС.

"Мы всегда говорили, что это полностью неприемлемо. Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины", – заявил Джавид.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся для обсуждения признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

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