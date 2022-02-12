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Ситуация на Украине 31 минуту назад

12 февраля 2022 17:24

В Британии начали отсчет до нападения России на Украину


dailymail.co.uk

Английское издание Daily Mail выпустило любопытный материал, прикрепив к нему фотоколлаж с подписью "Четыре дня до войны". В нем, конечно же, сообщается о намерении России напасть на Украину.

Ранее американские шпионы сообщили, что вторжение планируется уже на следующей неделе в среду. Автор статьи отмечает, что Москва, в свою очередь, назвала случившееся истерией.

В материале также приводятся последние данные о призывах ряда стран к своим гражданам покинуть Украину, поскольку после нападения Москвы военной эвакуации не будет.

Обращается внимание и на разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеев Лавровым. Американский политик заявил, что кризис достиг поворотного момента и тревожные признаки российской эскалации по-прежнему сохраняются.

Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпиады. По его словам, атака, скорее всего, будет воздушной.

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