Лондон промышляет тем, что было запрещено еще в 1966-м

Британский премьер Борис Джонсон отправится в Европу для переговоров с союзниками по НАТО, главный вопрос на повестке – ситуация вокруг Украины. Об этом пишет издание The Telegraph. В статье отмечают, что Джонсон намерен "объединить усилия европейских стран и выработать общую санкционную политику в отношении Москвы".

Эвакуируйтесь, да побыстрее. Все больше стран призывают своих граждан оперативно покинуть территорию Украины любыми возможными способами. Такой призыв для своих граждан выпустили свыше 30 государств. Американцы в очередной раз сгущают краски – Госдеп приказал всем дипломатам, не занимающим критических должностей, уехать из Киева. На эвакуацию у американских служащих есть 48 часов. Французы пока не призывают своих граждан покинуть Украину, но рекомендуют подготовить предметы первой необходимости.

- В первую очередь, это запасы еды, воды и теплой одежды. Также вам стоит убедиться, что бак вашего автомобиля полон, а лучше иметь бензин в запасе.

На фоне призывов покинуть Киев американские СМИ выпускают все новые статьи с предполагаемой датой вторжения на Украину. Сначала в Politico назвали "днем X" 16 февраля. Однако потом заявили – вторжение отменили из-за "теплой погоды". А затем в разных изданиях появлялись статьи с "уточненной информацией" – якобы вторжение намечено уже на 22 февраля. В воскресном эфире Fox News ведущая попросила Джона Кирби подтвердить данные СМИ о планах Москвы в отношении Украины. Пресс-секретарь Пентагона ответил витиевато: "Я не могу подтвердить данные о планируемом вторжении России на Украину. Мы должны быть аккуратны с разведкой и источниками. Но у нас есть данные, что вторжение может начаться в ближайшие дни. Нынешняя разведка показывает, что, несмотря на угрозу санкций, Россия может сделать это в любой момент".

Тему с якобы "российским вторжением" в любой момент подхватили и британские медиа. И вот уже кровожадные заголовки на Sky News – "Минуты как Путин отдаст приказ, и бомбы полетят на украинские города". А это – новый материал того же издания. Все как диктуют западные реалии феминизма – 79-летняя пенсионерка Валентина Константиновская из Мариуполя учится стрелять, чтобы защитить страну от вторжения русских.

"Я готова стрелять, если что то произойдет. Я буду защищать свой дом и своих детей", – заявила Валентина Константиновская.

В Лондоне обсуждают и громкое заявление посла Украины в Киеве Вадима Пристайко. Дипломат в эфире BBC заявил, что украинское руководство рассматривает вариант отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны. Сейчас Украина – лишь партнер альянса с расширенными возможностями. Однако на Западе Украине не раз намекали – возможно, в НАТО ее не так сильно и ждут. Недавние слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что, возможно, Киеву стоит пойти по пути Финляндии и не вступать в альянс, а только сотрудничать. В Лондоне тоже подчеркнули – не видят проблем, если украинцы передумают вступать в НАТО.

"Мы поддержим это. Это решать правительству Украины. Любое дипломатическое решение должно быть таким, чтобы не ставить под угрозу суверенитет украинского правительства", – сказал Джеймс Хиппи, замминистра обороны Великобритании.

Однако пока на Западе пугают российской агрессией, не все политики считают эту стратегию "запугивания и санкций" верной. Тобиас Эллвуд, председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны, заявил, что у Лондона нет реальных рычагов воздействия на Москву. И добавил, что в западных странах полностью отсутствует координация по этому вопросу. Риторике Лондона дала оценку и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула – то, чем сейчас занимается Великобритания – это классическая пропаганда войны. И она запрещена пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Захарова добавила, что агрессивная риторика Лондона покрывает поставки оружия на Украину и проведения военных учений близ границ нашей страны.

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