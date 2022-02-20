Джонсон и Трасс повели себя в стиле Ким Чен Ына

Лондон тоже жаждет войны Украины с Россией. В воинственном порыве британский премьер Борис Джонсон устроил фотосессию в кабине истребителя. Выглядел, правда, так же глупо и неуклюже, как его глава МИД Лиз Трасс на танке.

В середине этой недели здание британского МИД загорелось цветами украинского флага. Позабыв про энергетический кризис, власти не стали экономить на иллюминации. Британский кабинет министров добровольно подверг себя тому, что можно назвать "процедурой избыточной украинизации". В Лондоне делают вид, что сейчас ничего нет важнее, чем события вокруг этой страны.

Министр иностранных дел Лиз Трасс опять появилась в Киеве – в полюбившейся ей меховой шапке, хотя на улице было плюс семь. Министр сообщила о запуске трехстороннего партнерства Украины, Польши и Великобритании. Новый тройственный союз, естественно, направлен против Москвы.

В британском Министерстве обороны не поленились и создали целую интерактивную карту, набросав за российских военных предстоящий блицкриг. Ради этой войны героически прервал свой отпуск Бен Уоллес, глава оборонного ведомства Великобритании. "Коварный" Кремль этот порыв не оценил: анонсированное лондонскими газетами бомбометание в ночь на среду так и не состоялось, редакциям пришлось срочно менять заголовки и содержание статей.

Премьер-министр Джонсон несколько громоздок для истребительной авиации, но в тесноватой кабине Eurofighter ему сейчас намного комфортнее, чем в собственной резиденции на Даунинг-стрит, где приходится отвечать на вопросы полиции, – об участии в вечеринках в период локдауна. Ради этой фотосессии пришлось перегонять истребитель с базы королевских ВВС в Шотландии. Съемки вызвали неожиданные ассоциации. Издание Daily Mail напомнило читателям, что подобными трюками увлекается северокорейский лидер Ким Чен Ын.

70% британцев считают, что Джонсон со своими обязанностями не справляется. Известие об очередном повышении цены на газ с апреля этого года вызвало акции протеста в стране. В правительстве Великобритании пока делают все, чтобы цены на газ продолжали расти. По образному выражению Джонсона, Европа должна вывести из своей кровеносной системы "Северный поток-2". Британский парламент расширяет закон об антироссийских санкциях.

В распалившийся Лондон из Москвы незамедлительно был отправлен жесткий ответ. "Под санкции по желанию британских властей могут быть подведены любые физические и юридические лица только за то, что они принадлежат России, являются российскими гражданами и структурами. Такого история еще, конечно, не знала. И если этот закон окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания (да, в общем-то, и будет необходимо) принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру, набирать рейтинги и набивать себе популярность на русофобской стезе. Мы знаем, насколько Лондон привык и любит играть роль провокатора в отношениях между Россией и Западом", – подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров.

Вслед за США Великобритания переместила свое посольство из Киева во Львов, предупредив об опасности находящихся на Украине соотечественников. Британский посол в этой стране Мелинда Симмонс опубликовала две фотографии – на новом рабочем месте и подснежники, сопроводив последнюю надписью: "Надежда". На украинском языке.

В запущенном механизме устрашения иногда что-то не срабатывает. Бывший глава британской разведки Джон Соэрс в интервью ВВС неожиданно признал, что угрозы вторжения на Украину нет: "Я думаю, что риск полноценного вторжения никогда не был столь высок, как его описывали некоторые западные правительства, но он снизился. Я не думаю, что президент Путин когда-либо принимал решение вторгнуться в эту страну". Так что призывы к деэскалации британские министры должны в первую очередь адресовать самим себе.