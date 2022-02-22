Кремль сообщил подробности о заседании СБ и обращении президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трансляция заседания Совета Безопасности по Донбассу велась не в прямом эфире

Песков напомнил, что обычно заседание Совбеза безопасности транслируется в виде выступлений главы государства. В трансляцию чрезвычайного заседания 21 февраля не вошли определенные нюансы. Однако необычным был сам формат -"беспрецедентная открытость, продиктованная экстраординарностью темы".

Заседание готовилось в сжатые сроки, важно было показать аргументацию президента РФ и членов Совбеза россиянам и за рубежом. Причем основную часть выступления Путин почти целиком готовил сам.