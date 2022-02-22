Президент России не собирается восстанавливать империю

В Кремле начались переговоры президентов России и Азербайджана. Во время встречи Владимир Путин обозначил ряд ключевых моментов.

Глава государства обратил внимание на самое обсуждаемое — признание ДНР и ЛНР. По словам Владимира Путина, власти предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской империи, но это не соответствует действительности. Кроме того, Москва всегда стремится к взаимоприемлемым решениям. После госпереворота на Украине такого уровня взаимодействия не происходит, подчеркнул Владимир Путин.

Во время встречи с Ильхамом Алиевым российский глава напомнил следующее: Москва сыграла важную роль в прекращении войны между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, она продолжает оказывать значительную помощь по восстановлению отношений стран.

Президенты России и Азербайджана собираются подписать декларацию о союзническом взаимодействии. По словам Владимира Путина, это новый этап развития отношений.

Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что в декларации около 40 пунктов. Документ охватывает широкие аспекты взаимодействия и однозначно будет иметь позитивное значение.

Затронул Владимир Путин и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, есть споры и моменты, над которыми нужно работать. Будет делаться все для того, чтобы процесс шел мирным путем. Есть уже определенные договоренности по развитию торгово-экономических связей и транспортных коммуникаций.