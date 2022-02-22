Москва и область разогрелись до максимума

Синоптики зафиксировали в Москве и области самую высокую температуру в Москве и Подмосковье с начала года. Воздух в столице 22 февраля прогрелся до плюс 5,6 градусов. В Серпухове зафиксировали температуру плюс 5,7 градусов.

Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве 23 февраля похолодает на один градус.

Вильфанд добавил, что самое теплое 22 февраля было два года назад. Тогда потеплело до плюс 6,7 градусов.

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