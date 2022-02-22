В Белом доме углядели "начало российского вторжения"

Последние шаги России в отношении Украины администрация США рассматривает как начало вторжения. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Высокопоставленный представитель Белого дома обратил внимание на то, что со стороны Вашингтона уже последовал ответ — жесткий и стремительный, сообщает телеканал CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тем временем на своей странице в Twitter прокомментировала решение ФРГ остановить сертификацию "Северного потока-2". По ее словам, они положительно относятся к такой инициативе.

Ранее президент России объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока-2". МИД Украины такое решение встретил положительно.