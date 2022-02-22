Владимир Путин сказал, каким должно быть добро

Президент России считает, что добро не должно быть бессильным. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Так Владимир Путин прокомментировал вопрос о том, можно ли и нужно решать все вопросы с помощью силы или оставаться на стороне добра. "Добро предполагает возможность себя защищать", — отметил президент.

Прокомментировал Владимир Путин и заявления о ядерных амбициях Украины. По его словам, появление такого оружия у Киева означает стратегическую угрозу для России.

Ранее Совфед России разрешил использовать Вооруженные силы страны за пределами государства. Заместитель министра обороны отметил, что жителей Донбасса необходимо защитить из-за обострившейся обстановки.