Французский сенатор предложил создать договор о безопасности для России и Европы

Французский сенатор, замглавы комиссии по международным делам, обороне и вопросам вооруженных сил и комиссии по европейским делам Пьер Лоран предложил разработать договор о коллективной безопасности для России и Европы, который исключал бы вступление Украины в НАТО. Это могло бы стать гарантией безопасности для Москвы, Киева и Европы, а Франция стала бы независимым посредником в диалоге между США и РФ, заявил Лоран газете "Известия".

В 2019-м поправки в украинскую конституцию утвердили стратегический курс страны, подразумевающий вступление в ЕС и НАТО. Сейчас Киев призывает ЕС определиться со сроками. Однако российский президент Владимир Путин считает, что вступление Украины в альянс увеличит риски для безопасности России.

Россия потребовала гарантий собственной безопасности от стран Запада в связи с агрессивной риторикой ряда лидеров западных стран, а также в связи с приближением инфраструктуры и военных НАТО к российским границам. В конце января Вашингтон и Брюссель ответили, на принципиальные для России уступки они не пошли. Москва отреагировала на американский ответ.