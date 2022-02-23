"Дельтакрона" в России нет

Дельтакрон-штамма в России пока нет, но данных об этом варианте коронавируса слишком мало, чтобы оценить его опасность, заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Британии появился гибрид дельта- и омикрон-штаммов. Черкашина подчеркнула, что на территории РФ его нет, данных о нем недостаточно для выводов и прогнозов. Скорее всего, его свойства будут обусловлены мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность. Так что гибрид может быть ближе к омикрон-штамму, передает РИА Новости.

Ранее высказывалось предположение, что что штамм коронавируса "омикрон" вытеснит дельта-штамм. Но остается вероятность, что дельта сохраниться в удаленных регионах России. Так, эксперты указывали, что в начале февраля были отмечены только единичные случаи "дельты", а основным штаммом на территории России стал "омикрон". Глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала, что противоэпидемические меры, введенные из-за коронавируса, можно смягчить в учреждениях культуры, общепите и фитнес-клубах. Но премьер-министр Михаил Мишустин пока придерживается мнения, что коронавирус еще не побежден, возможно появление новых мутаций.