"Дельта" вряд ли вернется, но может появиться новый мутант

"Дельта" вряд ли снова станет доминирующим штаммом коронавируса в России. Так считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В настоящее время "дельта" уже ушла далеко на второй план. Специалист отметила, что хоть эта мутация отличается от "омикрона", перекрестный иммунитет все равно срабатывает. Через 3-5 месяцев люди, переболевшие "омикроном", будут менее восприимчивы к старым вариантам COVID-19, допускает Наталья Пшеничная.

Появление новых мутаций ковида не исключается. На данный момент "омикрон" вытесняет другие циркулирующие геноварианты коронавируса. На данный штамм приходится более 80 процентов случаев заражения, отметила специалист в разговоре с "Интерфакс".

Ранее ученые из Орегонского университета здоровья и науки пришли к выводу, что люди, которые сначала привились, а потом переболели "омикроном", могут получить супериммунитет.