Мурашко: тяжелые осложнения при "омикроне" возможны

Штамм "омикрон" может быть не столь опасен для беременных, однако тяжелых осложнений после заболевания достаточно много. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"​​​.

По его словам, риск есть и для новорожденных, поэтому вакцинация после беременности и родов необходима. Министр подчеркнул, что меры профилактики не дадут возможности тяжело заболеть.

Глава Минздрава пояснил, что при "омикроне" изменились протоколы лечения коронавирусной инфекции.

"Ряд препаратов при "омикроне" менее эффективны, они исключены из протоколов лечения. Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при "омикроне".

Ранее ведомство утвердило обновленную пятнадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.