Погода добавила испытаний беженцам из ЛНР и ДНР

В Крыму распространено штормовое предупреждение о сильных дождях. Погода определяется влиянием атмосферного фронта. Будут умеренные осадки. Но температура сейчас выше нормы.

Утро в Ростовской области выдалось солнечным. Сложно поверить, что за час до этого красивого рассвета в регионе моросило. При этом плотная облачность препятствовала выхолаживанию приземного слоя воздуха. И столбики термометров в Ростове-на-Дону даже ночью не опускались ниже +6.

Зима на юге проиграла. В Анапе и других городах убирают новогодние ели и инсталляции. Пчелы начинают опылять распустившиеся на деревьях цветы. Газоны украшают поляны цикламенов и крокусов.

Солнечно и тепло накануне было в Ростовской области, где оборудованы уже более трехсот пунктов временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР. Городки жизнеобеспечения развернуты, в том числе в приграничных поселках Матвеев Курган и Веселово-Вознесенка. Стоит отметить, что большинство беженцев одеты не по погоде. С собой забирали лишь самое необходимое, одежду и обувь захватили немногие.

Погоду на Европейской территории России определяют два циклона, объединенные одним фронтальным разделом. К юго-востоку от этого фронта наблюдается значительная положительная аномалия температуры, здесь господствует теплый воздух, который поступает с Ближнего востока. К северо-западу от фронта – по-прежнему господствует более холодный воздух.

В течение ближайших двух дней положение фронта будет меняться мало, он задержится над Крымом, Ростовской областью и Поволжьем. Тем не менее, по мере продвижения южного циклона на восток, процессы на атмосферном фронте активизируются. Наиболее интенсивные осадки пройдут сегодня в конце дня и предстоящей ночью, и будут сопровождаться усилением ветра.

При этом южный циклон продолжит закачивать вглубь материка теплые воздушные массы. Температура на юге Европейской России пока останется высокой. Положительная аномалия температуры в регионе превысит 8 градусов.

Между тем юг Европы поливают дожди. Накануне в Греции местами выпало до 16 мм осадков, в некоторых районах Аттики пришлось даже откачивать воду из подтопленных домовладений. А горы центральной Греции засыпало снегом.

В Симферополе в среду днем +12, слабый дождь, слабый ветер. Вечером около 8 тепла, ночью – около +5 градусов. Осадки усилятся, до рассвета выпадет от 8 до 13 миллиметров дождя. Усилится и ветер: ночью до 8, а завтра днем до 10 метров в секунду. Осадки прекратятся, а умеренный северо-восточный ветер сохранится до конца недели. Дневная температура будет на уровне 7-8 градусов.

В Матвеевом Кургане, где находится несколько пунктов временного размещения беженцев, прогнозируется небольшой дождь, воздух прогреется до +11. Вечером осадки прекратятся, но ночью снова начнет моросить, не исключены осадки в виде дождя с мокрым снегом. В сумме за ближайшие сутки может выпасть 8-9 мм осадков. В ночные часы температура составит +2, +3. В четверг днем +6, небольшой дождь. В пятницу до 10 тепла, облачно, без осадков, ветер восточный до 12 метров в секунду.