Санкции против Nord Stream и российских туристов: что дальше?

США вводят санкции против швейцарской компании Nord Stream, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", и ее руководителя. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Однако, если верить сообщениям Белого Дома, ограничения не затронут бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера – он возглавляет комитет акционеров компании-оператора. Хотя Вашингтон угрожает и дальнейшими шагами в случае эскалации обстановки вокруг Украины. Обсуждали украинский вопрос и в Нью-Йорке, на заседании Генассамблеи ООН.

На заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которое целиком посвятили ситуации вокруг Украины, лейтмотивом стало российское вторжение. То самое, которое долго обещали американские спецслужбы и медиа. Их прогнозы так и не оправдались, но министр иностранных дел Украины снова принялся всех пугать.

"Начало широкомасштабной войны на Украине станет концом мирового порядка, каким мы его знаем, – заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. – Если Россия не получит сейчас суровый, быстрый и решительный ответ, это будет означать тотальное банкротство системы международной безопасности и международных институтов, ответственных за ее поддержание. Это мрачный сценарий, который отбросит нас в самые мрачные времена XX века".

О мрачных временах в самом Донбассе Дмитрию Кулебе напомнил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Об обстрелах со стороны ВСУ и невыполненных минских соглашениях. Теперь за режимом прекращения огня в регионе будет следить Россия. С нарушителями либеральничать не станут.

"Восемь лет Киев продолжал и продолжает бомбить своих же граждан и уклоняться от прямого диалога с Донбассом, а все мировое сообщество все эти восемь лет Киев водил за нос, уверяя в приверженности минским соглашениям, – отметил Небензя. – А наши западные коллеги Украину к выполнению "минска" даже не призывали. Стало очевидно, что никаких перспектив по выполнению Киевом этого документа нет".

По словам Василия Небензи, Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики, видя, как Киев последовательно саботировал взятые на себя обязательства в рамках Нормандского формата. Но европейские гаранты – Германия и Франция – почему-то вспомнили о нем только сейчас.

"Этот формат по-прежнему существует, – напоминает Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции. – Мы от него не отказываемся. В нем остается пространство для дискуссий, которое существовало и которое должно оставаться открытым, чтобы мы могли продвигаться в деле мирного урегулирования украинского кризиса".

При этом сам Ле Дриан отказывается от встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которая была запланирована в Париже на пятницу. Противоречиями пронизаны и заявления главы немецкой дипломатии.

"Мы хотим вместе предотвратить войну, поэтому мы в телефонных беседах с нашим российским коллегой господином Лавровым четко обозначили, что именно Москва должна вернуться за стол переговоров", – говорит Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ. Но как, если вот он – документ о новом пакете ограничительных мер в отношении России. В санкционных списках ЕС – уже 555 человек и свыше полусотни юридических лиц. А могут оказаться там и все без исключения россияне.

Польша намерена прекратить туристические потоки из нашей страны. "К сожалению, санкции должны быть очень мощными, – отметил Анджей Дуда, президент Польши. – Я, как сосед России – ведь Польша граничит с Калининградской областью, – буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России. А если президент Путин и дальше будет вести себя так же, то эти шаги будут неминуемы".

Усилиями европейских политиков уже приостановлен и другой поток – голубого топлива. Точнее, сертификация второй нитки газопровода по дну Балтики. Политику Европа вновь путает с экономикой.

"Как мы видели, Россия в последние месяцы, если не годы, использовала энергоресурсы как инструмент давления не только на Украину, но и на Европейский Союз, – считает Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии. – И мы сейчас действительно полны решимости прекратить нашу зависимость от российского газа".

Если одной рукой Брюссель вводит новые санкции против России, то другой – увеличивает закупки голубого топлива в США. Только за последние два месяца в порт Роттердама – это одна из крупнейших гаваней ЕС – вошли почти 60 танкеров со сжиженным природным газом. Однако затраты на его транспортировку могут серьезно ослабить экономики европейских стран – предупреждают аналитики.

По их словам, новые санкции Запада больно ударят и по самим Штатам – в случае, если Россия примет ответные меры. Подорожает нефть и все ее производные – при том, что инфляция в США в последнее время и так ставит все новые рекорды.

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