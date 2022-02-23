США и Европа готовят новые санкции: чего ждать России

США не будут вводить сразу все ограничительные меры против России и надеются на эффект сдерживания. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее Вашингтон объявил о всесторонних санкциях против российских банков, суверенного долга и в отношении представителей элиты и их семей. К санкциям присоединились и другие страны. Тем временем, в Европе остро встал вопрос о поставках газа.

Заявление о санкциях в отношении России Джо Байден готовил так долго, что вышел к прессе с опозданием почти на полтора часа. Начал с санкций против двух российских банков, но добился, кажется, обратного эффекта – после этих слов рубль по отношению к доллару только вырос.

"Мы вводим всесторонние санкции против российского суверенного долга. Это значит, что мы отрезаем российские власти от западного финансирования. Мы также вводим санкции в отношении представителей российской элиты, включая членов их семей. Вместе с Германией мы работаем над тем, чтобы "Северный поток-2" не был запущен, как я обещал ранее, не был введен в эксплуатацию", – заявил Джо Байден, президент США.

Правда, чуть позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла уточнить, остановлена ли сертификация трубопровода окончательно. Но зато рассказала журналистам, что чиновникам в Вашингтонской администрации вот уже с 2014 года повсюду мерещатся зеленые человечки на территории Украины.

"Мы назвали их маленькими зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", – объяснила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

Заодно Псаки заявила, что Белый дом не будет слушать советов тех, кто восхваляет Владимира Путина. Это "шпилька" в адрес бывшего президента США Дональда Трампа и его реакции на признание Россией двух республик.

"Когда я вчера увидел новости на экране телевизора, я воскликнул: "Это гениально". Путин объявил о независимости большой части Украины. И это замечательно. Я спросил: "Насколько это разумно?" Он пойдет туда и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел", – заявил ранее Дональд Трамп.

Но нынешний президент США предпочитает разбираться не со своими границами, а перебрасывать американский военный контингент поближе к границам российским – из Италии в страны Балтии. Об усилении своего военного присутствия в Европе сообщила и Канада, речь об отправке 460 солдат.

"Мы запретим канадцам любые финансовые операции с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка. Мы наложим санкции на членов российского парламента, проголосовавших за незаконное решение о признании этих так называемых республик. Мы запретим канадцам участвовать в покупке российского суверенного долга. Мы применим дополнительные санкции к двум поддерживаемым государством российским банкам и предотвратим любые финансовые операции с ними", – пообещал Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.

Но по мнению Киева этого мало. После ряда встреч в Вашингтоне, начиная от президента и заканчивая главой Пентагона, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что давить на Россию нужно сильнее.

"Мир должен ответить всей своей экономической мощью, чтобы наказать Россию. Ударьте по экономике России сейчас и ударьте посильней", – призвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Позже журналистам он подтвердил, что Вашингтон пообещал предоставить Киеву еще больше оружия. Хотя в последние дни военные самолеты США с оружием и так приземлялись в Киеве с пугающей регулярностью.

Ну, а со стороны европейских коллег Украина ждет членства в Евросоюзе. Брюссель же куда больше обеспокоен новым наплывом украинских беженцев на свою территорию. Новые санкции пока не утвердили, но анонсировали. В частности, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель пообещал ограничения для депутатов российской Госдумы, которые проголосовали за признание республик. И, судя по его страничке в Twitter, касаются они, в первую очередь, отсутствия шоппинга в Милане и вечеринок в Сан-Тропе. Пост он, конечно, удалил. Но ответ от российских дипломатов получил.

"Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло по оценкам ОБСЕ более 13 тысяч человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шоппинг и вечеринки – то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика", – заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Что касается самих санкций, то их Мария Захарова назвала нелегитимными. По ее мнению, сейчас это единственный инструмент западных стран для сдерживания развития России. При этом и о своих гражданах в санкционной горячке еврочиновники, похоже, забыли.

Стоило немецкому канцлеру объявить об остановке сертификации "Северного потока-2", как цены на голубое топливо в Европе резко выросли.

"Добро пожаловать в новый мир, где скоро кубометр газа будет стоить 2 тысячи евро", – отметил в соцсетях зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. А ведь платить придется, предупреждает президент Сербии.

"Для нас цена в 2 тысячи долларов абсолютно неприемлема, надеюсь, мы сможем достигнуть какого-то более подходящего соглашения. Не знаю, кто в Европе сможет столько платить, но без российского газа там не смогут. А то, что танкерами будут везти сжиженный газ, пустые обещания, это не покроет даже часть необходимых объемов", – считает Александр Вучич, президент Сербии.

Но о серьезных последствиях санкционной войны на Западе, похоже, никто не думает. Отделываются шутками. Вот американское посольство на Украине решило проиллюстрировать величие Киева: мол, его история богаче московской. Видимо, историю древней Руси в американских школах не проходят. Поэтому дипломаты США ничего не знают о Владимире и Великом Новгороде.