Медиарегулятор Великобритании пересмотрит разрешение на вещание RT

Великобритания решила присмотреться к работе RT: премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что национальный регулятор пересматривает разрешение на вещание российского телеканала. А британский министр обороны внезапно выступил с угрожающим историческим экскурсом. Как все это связано с политическим и санкционным обострением?

Речь о российском телеканале зашла во время заседания палаты общин британского парламента. Депутаты требовали от премьер-министра больше санкций в отношении Москвы – финансовых, вплоть до блокировки доступа к системе SWIFT, и не только.

"Russia Today – это инструмент пропаганды Кремля. Я не вижу причин разрешать этому каналу продолжать вещание в этой стране. Будет ли премьер-министр просить Ofcom о пересмотре лицензии?" – задается вопросом лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

"Я полагаю, что мой достопочтенный друг, министр по культуре, СМИ и спорту, уже отправила запрос в Ofcom с просьбой заново изучить вопрос о лицензии на вещание RT. Но скажу вам, господин спикер, что мы живем в демократии, в стране, которая верит в свободу слова. Я считаю важным, чтобы мы оставили решение о том, какие медиа следует запретить, на усмотрение Ofcom, а не политиков", – говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Достопочтенный друг – министр цифровых технологий и СМИ Надин Доррис – согласно кивает в первом ряду. А британский регулятор обещает срочно изучить вопрос:

"Признавая серьезный характер кризиса на Украине, мы внимательно следим за ситуацией и уже усилили надзор за освещением этих событий вещательными компаниями в Великобритании. Мы ускоряем рассмотрение жалоб в этой области в срочном порядке, и мы без колебаний примем быстрые меры там, где это необходимо".

В RT заявляют, что ни разу не нарушали правил вещания, а британский регулятор ранее никогда не подвергал сомнению лицензию канала.

"Решение Британии, которое, очевидно, уже принято, это решение меня совершенно не удивило. Меня, скорее, немного удивило, с какой откровенностью Джонсон признал то, что они до этого всеми силами пытались скрыть, что решение их так называемого медиарегулятора – это на самом деле решение правительства. Вот правительство попросило медиарегулятора отозвать нашу лицензию, и абсолютно очевидно, она будет отозвана. То, что в Британии не уважают свободу слова, кроме своего собственного слова, а весь мир приучили к тому, что свободу слова нужно уважать, это нам было понятно давно. Но то, что они демонстрируют это с такой лобовой прямолинейностью, – это новость", – заявила главный редактор RT, МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

В МИД РФ пообещали: если у RT возникнут проблемы с вещанием в Великобритании, это не останется незамеченным.

"Мы подчеркивали, что будем отвечать, и мы начали отвечать. Это вызывает крайнее неудовольствие у наших партнеров, когда они видят ответную реакцию, потому что они долгое время жили с ощущением абсолютной безнаказанности происходящего. Если угрозы, которые сегодня мы услышали из Британии, а я подчеркну, что речь идет не о каких-то медиарегуляторах или частных лицах, а это угроза от правительства Британии: премьер-министра и других представителей кабинета. Так вот, если эти угрозы будут реализованы, то мы ответим", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Из Лондона звучат и угрозы совсем другого порядка. Министр обороны Бен Уоллес на встрече с солдатами Шотландской гвардии заявил, что армия страны разбивала русских и "может повторить".

"Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это. Всегда можем повторить", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В Министерстве обороны России в ответ посоветовали британским военнослужащим лучше учить историю. И напомнили о ходе Балаклавского сражения Крымской войны и роли того самого шотландского полка.

"Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Он понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал", – объяснил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо".

"Из 670 человек англичане к двум часам дня потеряли 409 человек. Это более двух третей. Это потери, которых по современным мерам достаточно для расформирования вооруженного подразделения. Британские мифы о чудесах героизма и о стойкости разбиваются о реальные факты. Сегодня британскому министру обороны следует помнить и эти уроки истории, и то, что современная Российская Федерация – это не отсталая Российская империя середины XIX века. Эти слова британского министра обороны – это совсем ненужная бравада, тем более неуместная для ядерной державы", – подчеркивает исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства Дмитрий Суржик.

Спираль санкций и угроз тем временем продолжает закручиваться. Представитель МИД Британии на Генассамблее ООН пригрозил России новыми ограничительными мерами в случае продолжения "кампании агрессии".