Британские угрозы в адрес RT: реакция МИД России

Ответные меры МИД России не заставят себя ждать, если Великобритания реализует угрозы в отношении российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Ранее британские власти поручили медиарегулятору Ofcom пересмотреть лицензию телеканала RT на вещание в Британии​​​. В RT заявили, что Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность выданной каналу лицензии.

"За последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания, установленные Ofcom, чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране", – цитирует РИА Новости замглавреда RT Анну Белкину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет".

Ранее в Берлине запретили вещание немецкой редакции RT. В МИДе в ответ на это прекратили аккредитацию всех сотрудников немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.