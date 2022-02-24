Небензя напомнил миру, против кого выступает Россия

Лидеры Европы предсказуемо выражают Украине поддержку. Моральную. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию немедленно остановиться. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter, что осуждает "необоснованное" нападение России.

В заявлениях западных политиков вновь нет ни слова о судьбе жителей Донбасса. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происходящее "серьезной угрозой евроатлантической безопасности" и созвал экстренное заседание руководства Альянса. Британский премьер Борис Джонсон в разговоре с президентом Зеленским выразил надежду, что Киев окажет военное сопротивление. А президент США Джо Байден пообещал ввести очередные "жесткие" антироссийские санкции.

Спецоперация российских Вооруженных сил началась поздним вечером по времени Восточного побережья США. В это время в Нью-Йорке экстренно заседал Совбез ООН.

"Я хочу от всего сердца сказать только одно: президент Путин, остановите свои войска от нападения на Украину. Дайте миру шанс. Слишком много людей уже погибло", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Позицию Москвы миру еще раз повторил Василий Небензя. Повторил то, о чем Россия говорила 8 лет, но ее никто не слышал и слушать не очень хотел. "Президент России Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе. Сегодня мы не знаем всех деталей, но вкратце я хотел бы сообщить вам, что из его заявления следует, что оккупация Украины не входит в наши планы. Цель этой операции – защитить людей, которые сражались на протяжении 8 лет, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и дегеноциду Украины, а также привлечению к ответственности тех, кто совершил столько преступлений против гражданского населения, включая граждан Российской Федерации", – подчеркнул российский постпред.

На заседании Совета безопасности настояла Украина. Настаивал украинский постпред Сергей Кислица и на немедленных звонках в Москву: "Позвоните Путину, позвоните Лаврову, чтобы остановить агрессию. И я приветствую решение некоторых членов этого Совета собраться как можно скорее, чтобы рассмотреть необходимое решение, которое осудит агрессию, которую вы развязываете против моего народа. Для военных преступников не существует чистилища. Они отправляются прямиком в ад, посол".

"Я хотел сказать, что мы ведем агрессию не против украинского народа, а против хунты, которая находится в Киеве. Больше ораторов в списке нет. Заседание закрыто", – отметил Небензя.

В это время в Белый дом звонил президент Украины. Как поговорили, Байден рассказал в Twitter: "Президент Зеленский связался со мной сегодня вечером, и мы только что закончили разговор. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских Вооруженных сил. Я проинформировал его о шагах, которые мы предпринимаем, чтобы добиться международного осуждения. Он попросил меня призвать мировых лидеров четко выступить против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины".

Накануне официальный представитель Белого дома заявила о том, что не существует сценариев при которых Соединенные Штаты отправили бы свои войска на защиту Украины. Байден в ночном разговоре с Зеленским обещал продолжать поставки оружия.