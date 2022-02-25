На Украине создана Ставка верховного главнокомандующего. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, возглавляет Ставку сам Владимир Зеленский, а ее координатором назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Также туда вошли председатель ГСЧС Сергей Крук, глава МИД Дмитрий Кулеба, и. о. командующего Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СВР Александр Литвиненко, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава МВД Денис Монастырский, министр обороны Алексей Резников, начальник Управления Госохраны Сергей Рудь, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.

Ранее Владимир Зеленский объявил о введении на территории Украины военного положения.

Утром 24 февраля Вооруженные силы России начали специальную военную операцию в Донбассе. В Минобороны РФ сообщили, что за первый день были уничтожены 74 наземных объекта Вооруженных сил Украины, среди которых 11 аэродромов, 3 командных пункта и военно-морская база. При этом в ведомстве подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.