Мэр Мюнхена потребовал от Гергиева высказаться о событиях на Украине

Мэр Мюнхена Дитер Райтер призвал дирижера Валерия Гергиева, который возглавляет Мюнхенский филармонический оркестр, дистанцироваться от "жестокой агрессивной войны" против Украины.

"Если Валерий Гергиев ясно не обозначит свою позицию к понедельнику, то он не сможет оставаться главным дирижером нашей филармонии", – подчеркнул Райтер.

Ранее аналогичное требование к российскому дирижеру выдвинул миланский театр "Ла Скала", где под руководством Гергиева должны состояться показы оперы "Пиковая дама".

Ранее концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке без выдвижения каких-либо требований отменил выступления Гергиева и пианиста Дениса Мацуева в ближайших концертах.

Российская специальная военная операция на Украине продолжается второй день. Минобороны РФ сообщает о развитии наступления сил Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на позиции армии Украины при российской огневой поддержке. При этом в Минобороны РФ особо отмечают, что украинским городам ничего не угрожает. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, задача спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины.