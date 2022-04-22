РЖД: на южном направлении прибавится 85 пар поездов

Летом на южном направлении будут дополнительно курсировать 85 пар поездов, сообщили в РЖД. Большая часть из них (37 пар) будет обеспечивать сообщение с Анапой. Чуть меньше – 31 пара – отправится в Адлер. В Новороссийск выделено 13 пар дополнительных поездов, в Кисловодск и Ейск – 2.

В компании планируют, что в целом летом смогут перевезти более 40 миллионов человек. в поездах на южном направлении пассажирам будет предоставлено 8,5 миллиона мест – это на 6% больше, чем в 2021 году. Рост спроса на билеты к Черному морю в РЖД уже фиксируют.

Ранее сообщалось, что туроператоры предложили запустить в Крым экспресс-поезда.

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