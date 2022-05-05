В Госдуме объяснили, что ждет беглецов и предателей

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал предательством российских военнослужащих разговоры, осуждающие специальную военную операцию России на Украине, и рассказал, что на самом деле ждет россиян, покинувших родину по политическим мотивам.

Уехавших за границу граждан вынудят отречься от того, что они русские, заставят отказаться от родной культуры, языка и своего прошлого.

"Фактически отречься от своих родителей, от своей Родины", – заявил Володин в интервью радио "Комсомольская правда".

В качестве примера он привел оперную звезду Анну Нетребко, осудившую спецоперацию. Как отметил политик, на Западе от артистки потребовали и других заявлений против родной страны.

"Тот, кто любит свою страну, в такой ситуации уезжать не будет", – заключил председатель Госдумы.

Текущая политическая обстановка – это "временные вызовы и сложности", с которыми наша страна справится, став более сильной и единой, считает политик. Сейчас важно воздержаться от разговоров о ненужности операции, поскольку участвующие в ней российские солдаты и офицеры воюют за безопасность страны, подчеркнул Володин.

Ранее он назвал тактику неонацистов, засевших в подвалах "Азовстали", типичным поведением террористов. Они предложили российской стороне обменивать находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты.

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