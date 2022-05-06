63-летний журналист Александр Невзоров заочно арестован и объявлен в розыск. Решение об аресте принял Басманный суд Москвы по делу о сборе и публичное распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах, сообщила пресс-служба суда.

Заочный арест предполагает взятие под стражу Невзорова на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания на ее территории. Сам Александр Невзоров уехал из России в Израиль. 22 апреля российский Минюст внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

Журналист в марте разместил в Instagram (запрещена в РФ), который принадлежит корпорации Meta (запрещена в РФ) (запрещена в России как экстремистская организация) и на канале в YouTube ложную информацию об обстреле российскими войсками родильного дома в Мариуполе. Эти публикации сопровождались фейковыми фотографиями "пострадавших". Минобороны России официально объявило, что эти сведения являются ложными, а фотографии постановочными.

По части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России за распространение фейков о деятельности российских вооруженных сил журналисту Александру Невзорову грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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