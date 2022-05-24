Блогера Нику Белоцерковскую арестовали заочно

Известного блогера Веронику Белоцерковскую арестовали заочно. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Ее обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

"В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ", – сообщает ТАСС.

Блогеру вменяются два эпизода публичного распространения ложной информации о ВС РФ, дискредитирующей российскую армию. Такое деяние подпадает под пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Дело в отношении Белоцерковской было возбуждено 16 марта.

13 мая МВД объявило Белоцерковскую – владелицу кулинарной школы и автора сборников рецептов, живущую во Франции – в розыск.

Ранее Следственный комитет возбудил аналогичное дело в отношении журналиста Александра Невзорова, который в России признан иноагентом. Его обвинили в публикации фейковой информации об обстреле роддома в Мариуполе, взятой из украинских СМИ. Местонахождение Невзорова не установлено, его объявили в розыск.

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