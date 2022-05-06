Шествие "Бессмертного полка" пройдет в 88 странах

В этом году акция памяти "Бессмертный полк" пройдет в очном формате в 88 странах. Об этом сообщил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Впервые "Бессмертный полк" пройдет в Венесуэле. Также шествие состоится в Аргентине, Белоруссии, Болгарии, Испании, Сербии и ряде других стран.

Зайцев добавил, что при проведении акций следует учитывать возможность провокаций, поэтому в местах проведения меры безопасности должны быть усилены.

"С сожалением фиксируем стремление властных структур ряда государств создать препоны тем, кто хочет почтить память героев Великой Отечественной войны", — цитирует Зайцева РИА Новости.

Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал граждан не посещать 9 мая захоронения советских воинов в Литве. В то же время, по его словам, прямого запрета на посещение мемориалов нет. Мэр пообещал, что власти не будут "чинить никаких препятствий бабушкам, и не только им, прийти на кладбище с гвоздиками", но напомнил, что 9 мая "изобретено Советским Союзом, это день пропаганды".

4 мая сообщалось, что одного из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии Алексея Есакова выслали из страны.

"Бессмертный полк" проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась в онлайн-режиме.

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