На акции "Бессмертный полк" в Москве раздадут атрибутику и воду

Для проведения "Бессмертного полка" приготовлено более 1,3 миллиона флажков, пилоток, российских триколоров и георгиевских лент. Участники шествия смогут получить праздничную символику и питьевую воду от волонтеров.

Если же погода испортится, то на этот случай волонтеры раздадут пледы и прозрачные дождевики. Кроме того, заготовлены 10 тысяч латунных в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России", сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве шествие "Бессмертного полка" начнется в 15 часов от площади Белорусского вокзала по Тверской-Ямской улице. Сбор участников в 12 часов, присоединиться к колонне можно на выходе из станций метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская".

В московской мэрии ожидают, что в столичном шествии "Бессмертного полка" примут участие более миллиона человек. Всего шествия "Бессмертного полка" проходят в 88 странах. В ряде стран, в том числе в США, шествия "Бессмертного полка" запрещены.

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