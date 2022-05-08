"Бессмертный полк": Аргентина, Уругвай, Мексика, Венесуэла, Ливан

"Бессмертный полк" прошел в Аргентине, причем сразу по семи городам. Так, в Буэнос-Айресе сотрудники посольства России и соотечественники маршировали по площади Святого Мартина с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В Уругвае эта акция на территории посольства России собрала десятки человек. В первых рядах были самые юные участники с портретами прадедов. После мероприятия всех пригласили на выставку советских плакатов времен Великой Отечественной войны.

"В нашей стране нет ни одной семьи, которая не пострадала бы во время Второй мировой войны и не потеряла бы своих близких. Поэтому так важно сегодня сохранять историческое наследие, передавать его нашим детям и внукам, новым поколениям. При этом нужно помнить, что в некоторых странах мира пытаются переписать историю, приуменьшить роль Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом", – заявил Андрей Будаев, посол РФ в Уругвае

Впервые с истории памятное мероприятие ко Дню Победы прошло на территории Венесуэлы. Шествие "Бессмертного полка" в Каракасе завершилось концертом военной песни.

В Мексике представители общественного движения "Волонтеры победы" при поддержке посольства и Россотрудничества приняли участие в акции "Сад памяти". Во дворе школы при дипмиссии они посадили сакуру в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Ливане российские соотечественники ко Дню победы приурочили массовый полет на парапланах. Спортсмены с георгиевскими лентами и портретами героев войны пролетели над заливом Джуния и приземлились на одном из пляжей​​​.

Сотрудники российского генконсульства в Зальцбурге почтили память советских воинов, возложив венки к их могилам.

А вот в Польше российское посольство вынуждено было ограничить формат мероприятий до минимума. Дипмиссия, как и каждый год, намеревалась провести "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Однако, по словам российского посла в Польше Сергея Андреева, ​в интернете пошел вал призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия. Помимо анонимов, высказались и официальные лица. Мэр Варшавы выступил резко и недвусмысленно. "Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того – это надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве", – сказал он.

Кроме того, проведение памятной акции запретили власти итальянского городка Дзагароло в столичной области Лацио. Она должна была состояться по инициативе местных коммунистов в честь советских воинов. Организаторы мероприятия распространили афишу, на которой Дзагароло был написан через Z в виде георгиевской ленты, что возмутило мэрию, которая увидела в этом отсылку к специальной военной операции России на Украине. Местные коммунисты при этом уверяют, что их мероприятие посвящено историческим событиям, а не текущему конфликту.

При этом актуальная повестка не помешала торжественным мероприятиям в Словакии. Мотопробег в память о красноармейцах, освобождавших страну, прошел под лозунгом "Брат за брата". Участники в нескольких городах возложили венки к памятникам советских воинов.

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