Рамзан Кадыров, глава Чечни, в своем Telegram рассказал о предпринятой украинскими военными попытке атаковать Воеводовку в ЛНР. Попытка контрнаступления, по словам Кадырова, "с треском провалилась". Скорее всего, радикалы хотели вернуть утраченные огневые позиции, предположил Кадыров.

Он рассказал, что украинская сторона понесла потери как в живой силе, так и в технике. Один из бойцов ВСУ был взят в плен и выдал ценную информацию о командном пункте в районе Воеводовки. Пункт впоследствии был уничтожен российскими бойцами.

Кадыров рассказал, что российские бойцы получили ценное трофейное вооружение и военную технику, брошенную ВСУ.

На видео, которое глава Чечни также опубликовал на своем канале, его помощник Апты Алаудинов благодарит украинцев за оставленное ими оружие. Он также обвинил ВСУ в том, что они бросают в бой стариков и пенсионеров.

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