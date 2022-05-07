Тайвань надеется на санкции против Китая в случае его вторжения

Если Китай продолжит угрожать Тайваню или даже начнет вторжение, то власти острова рассчитывают на ввод международных санкций против КНР. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф У.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что признаков подготовки вторжения в Тайвань нет. Также он отметил, что США поддерживают политику "одного Китая", но одновременно с этим поддерживают Тайвань и его способность обороняться.

Напомним, официально Тайвань считается провинцией КНР. Однако с 1949 года управляется собственной администрацией.

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