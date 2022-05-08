Американская организация на Украине может быть замешана в торговле органами

GSMSG расшифровывается как глобальная хирургическая и медицинская группа поддержки. Возможно, это гуманитарная миссия, но не все так просто. Телеграм-канал Рыбарь провел расследование и сделал несколько выводов. В эту структуру отбирают людей только из числа тех, кто служил в армии. Волонтерам там не место. Когда эти люди на задании, их местоположение всегда засекречено. Первыми из этой группы, кто прибыл на Украину, были экс-бойцы подразделения Delta Force, которые специализируются на антитерроре, выполнении секретных заданий. Но никак не на спасении, а тем более лечении людей.

"У этой организации пять тысяч сотрудников и все они практически секретные. Об их деятельности известно мало. Только сухие сводки. У этой организации просто развязаны руки, она может делать очень многие вещи – как консультировать учреждения здравоохранения, так и участвовать в боевых действиях", – рассказал Андрей Прокаев, военный журналист и публицист.

При этом всегда эти медики или бойцы появляются там, где США развязывают военное противостояние. Они были замечены в Ираке, Афганистане. Теперь на Украине. В том числе, занимаются обучением проамерикански настроенных граждан. А изначально заявлялось, что это волонтерская гуманитарная организация.

"Их нахождение на Украине косвенно указывает на то, что на Украине действительно есть высокопоставленные натовские американские военные. И эта структура призвана эвакуировать этих офицеров, соблюдая некий уровень секретности. Это участники специальных действий", – отметил политолог Григорий Назаренко.

По словам Андрея Прокаева, эта организация может заниматься чем угодно, в том числе и различными серыми схемами, среди которых есть торговля органами. Она теоретически может быть с этим связана. В этой структуре есть много людей с опытом полевой хирургии

Причем эти посланцы, пользуясь легендой медиков, постоянно попадаются на фотографиях с оружием. Похожие изображения чаще можно встретить у людей военных, но не у тех, кто хочет и желает спасать. Интересен и факт, кому подчиняются эти солдаты – Госдепу США. А руководит ими человек, который имеет опыт работы в разведке.

"Обращает внимание список руководителей, например, Аарон Эпштейн, бывший сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов. И собственно очень интересно, что он имеет вторую по значимости в штатах награду, а именно медаль конгресса США. Эта структура является организацией-подрядчиком Госдепа США", – поделился своим мнением политолог Мовсес Газарян.

Стоит добавить, что члены этой группы действуют на территории Украины по приглашению министра обороны страны. Это также лишний раз доказывает, под чьим управлением находится весь официальный Киев. Да и не официальный, видимо, тоже. Ведь пока идут боевые действия, орудуют такие медики с автоматами на перевес, которые, к тому же, могут быть замешаны в военных преступлениях.

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