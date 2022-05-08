Рогозин: Илон Маск "ответит по-взрослому" за снабжение ВСУ связью

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что предпринимателю Илону Маску придется "отвечать по-взрослому" за снабжение украинских вооруженных сил средствами военной связи.

Рогозин сослался на показания пленного начальника штаба 36 бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, указав, что боевикам формирования "Азов" и морпехам ВСУ было доставлено наземное абонентское оборудование спутниковой компании Маска Starlink.

"По нашей информации, доставка и передача ВСУ абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном, – написал глава госкорпорации в Telegram. – Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи".

"А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – предупредил Рогозин.

Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля этого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту населения Донбасса, которое с 2014 года подвергалось "издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".

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