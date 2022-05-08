Супруга президента США Джилл Байден приехала на Украину. Первая леди Америки побывал в городе Ужгород, который находится на границе со Словакией.

"Кортеж проехал через Ужгород и приехал к школе №6, которую сейчас используют как временное убежище для 163 перемещенных украинцев, включая 47 детей", – сообщает пресс-пул первой леди США​​​, отметив, что поездка не анонсировалась.

В школе Байден встретилась с Еленой Зеленской. Для последней это стало первым появлением на публике с начала российской спецоперации.

Ранее Украину посетила голливудская киноактриса Анджелина Джоли. Джоли посетила один из львовских интернатов и пообщалась там с детьми и волонтерами. Власти Украины пригласили актрису еще раз.

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