В программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" политолог-востоковед Евгений Сатановский рассказал о потенциальных военных угрозах, которые существуют не только в Европе в связи с событиями на Украине.

Он рассказал, что "плотно мониторит" происходящее в Афганистане и Средней Азии, и предполагает, что к лету, когда сойдет снег и начнут функционировать горные перевалы, может "взорваться" Таджикистан.

"Там на днях принято решение о начале военной фазы свержения президента Рахмона", – говорит Сатановский.

По его словам, "под это может быть проведен серьезный удар с афганской территории с выходом на большие проблемы Киргизии" как не очень устойчивой территории.

И как это обычно бывает, когда начинают бить с Афганистана, продолжает политолог, то и с выходом на Узбекистан.

"И взорваться может все", – считает востоковед.

Он также напомнил ситуацию начала года в Казахстане, когда "едва не снесли" президента Токаева. По его словам, многие "исламисты-джихадисты", которые пытались совершить переворот, после провала ушли в подполье на территории этой страны.

Таким образом, прогнозирует Сатановский, "может вспыхнуть и Средняя Азия". По его словам, "под это дело очень активно работают наши традиционные "друзья" по этому региону".

"Англичане и турецкие спецслужбы, которые с английскими вступили в очередное братство на тему Средней Азии и Закавказья. Все вернулось на круги своя", – констатирует эксперт.

Евгений Сатановский отмечает, что к этому надо готовиться. "А то мало ли что начнется? Нас же обложили со всех сторон", – поясняет политолог-востоковед.

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