Дмитрий Медведев: риск ядерной войны существует

Вероятность потенциального конфликта НАТО с Россией увеличивает накачивание Украины оружием. Так считает заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Государственный деятель обратил внимание на то, что у такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. "Это будет катастрофическим для всех сценарием", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Замглавы Совбеза указал на то, что разговоры западных политиков о войне НАТО с Россией не стихают. При этом цинизм становится все более откровенным, подчеркнул Дмитрий Медведев. По мнению государственного деятеля, в повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что якобы Москва пугает мир ядерным конфликтом.

Политик посоветовал подумать о возможных последствиях своих действий, а также не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии.

Ранее глава Пентагона заявил о том, что ядерный арсенал России представляет для США серьезные сложности.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.