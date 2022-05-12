Российские артиллеристы бьют по бронетехнике и укрепрайонам противника

В четверг, 12 мая, Минобороны России обнародовало кадры, запечатлевшие боевую работу артиллеристов из состава расчетов 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С".

В ходе специальной военной операции на Украине самоходчики выполняют задачи по огневому поражению артиллерии и других огневых средств противника, разрушению укрепленных позиций, выведению из строя бронетехники и подавлению пунктов управления ВСУ.

Кроме того, отдельно отмечается работа по прикрытию российских воинских колонн.

При этом, дальность стрельбы гаубиц "Мста-С" достигает 30 километров – именно на таком удалении артиллеристы могут поражать цели. Огонь может вестись с закрытых позиций и прямой наводкой – в последнем случае предварительная подготовка огневых позиций не требуется.

Как рассказали в ведомстве, гаубицы могут наносить серьезный урон фортификационным сооружениям противника – при стрельбе снарядами, установленными на фугасное действие, есть возможность поражать даже заглубленные бетонированные укрепления.

По последним данным, озвученным в российском военном ведомстве, за минувшие сутки артиллеристы совместно с ракетчиками поразили более 400 целей, в том числе – зенитный ракетный комплекс С-300, три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч", несколько складов с боеприпасами, 12 пунктов управления, 26 позиций артиллерии противника, а также – районы сосредоточения личного состава и техники ВСУ.

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