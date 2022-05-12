Северная Корея запустила сразу три ракеты

С территории Северной Кореи было выпущено не менее трех баллистических ракет малой дальности, к таким выводам пришли южнокорейские военные, изучившие данные о пусках, совершенных в четверг, 12 мая.

По предварительной информации, которую приводят СМИ, ссылающиеся на Комитет начальников штабов армии Республики Корея, стартовые позиции ракет располагались в районе аэродрома Сунан неподалеку от столицы КНДР Пхеньяна.

Напомним, что ранее пуск северокорейской ракеты засекли средства Минобороны Японии. Район падения боеприпаса находился за пределами исключительной экономической зоны.

Тем не менее, в канцелярии премьер-министра Японии была собрана экстренная кризисная группа, ответственная за сбор информации об инциденте и его возможных последствиях, а береговая оборона страны выпустила обращение с предупреждением о произошедшем и призывом не приближаться к обломкам и информировать власти в случае их обнаружения.

В настоящее время данных о типе ракет, а также – наличии жертв и разрушений, пока не поступало.

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