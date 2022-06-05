Запущенные КНДР ракеты пролетели сотни километров

Северная Корея в воскресенье запустила восемь баллистических ракет малой дальности (БРМД) в сторону Японского моря на следующий день после того, как Южная Корея и США завершили свои совместные учения с участием американского авианосца вблизи полуострова.

Как сообщает в воскресенье южнокорейское информагентство Yonhap, запуск ракет был произведен между 9:08 и 9:43 по местному времени из районов аэропорта Сунан в Пхеньяне, расположенного к северу от столицы КНДР Кэчхона, космодрома Тонгчан-ри и города Хамхын на востоке республики.

Ракеты пролетели расстояние от 110 до 670 километров на высотах от 25 до 90 километров со скоростью от 3 до 6 Махов. По данным военных, сейчас разведывательные органы Южной Кореи и США проводят анализ для получения более подробной информации.

"Продолжающийся пуск баллистических ракет со стороны КНДР является провокацией, представляющей серьезную угрозу миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире", – цитирует информагентство заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Уточняется, что после запусков военные Южной Кореи и США провели видеопереговоры, подтвердив возможности союзников и оборонительную позицию для немедленного отслеживания и перехвата северокорейских ракет.