Присоединение к НАТО: Хельсинки знает, на что идет

Москва будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз – так в российском МИДе сегодня отреагировали на новости из Хельсинки, где вступление в НАТО одобрили президент и премьер и Швеции, готовой подать заявку на вступление в Альянс уже 16 мая. Ратификация новичков может затянуться на 4-12 месяцев, но финны хотят быстрее – уже завтра к ним приедут американские инструкторы, а также прилетят штурмовики А-10. В парламенте обсуждают односторонее закрытие границ с Россией, а левые готовят воскресную антинатовскую демонстрацию в Хельсинки.

О прощании с многолетним военным нейтралитетом президент и премьер Финляндии решили заявить одновременно и в письменном виде. Сообщили, что время для членства в НАТО пришло и медлить больше нельзя: "Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО".

Многократно повторяемый тезис о необходимости НАТО финская аудитория слышит из СМИ уже который месяц. А вот репортаж из финского бомбоубежища, которое находится под Хельсинки и напоминает, скорее, подземный торгово-спортивный центр. Частично его так и используют сейчас. Тут есть парковка для машин, кафе, спортзал и даже детская игровая площадка. По-своему уютно, но вряд ли кто-то захочет оказаться в мире, когда придется воспользоваться этими благами жизни в скале.

- Это убежище взрывоустойчиво и защищено от газовых атак, от радиационного загрязнения и загрязнения токсичными химикатами, – заверил Томи Раск, представитель Спасательной службы Хельсинки.

- Защитит ли убежище от потенциальной ядерной угрозы?

- Даже от ядерной.

Говоря об угрозах, неизменно кивают в сторону соседа – России. Так что даже те финны, которые десятилетиями спокойно живут у границы, призадумались. "Никогда не воспринимала Россию как угрозу. Но теперь я постоянно думаю о нашей общей границе, которая больше тысячи километров", – говорит одна из местных жительниц.

Общая граница и близость территории одинаково опасна или безопасна для обеих стран. К примеру, от финской границы до Санкт-Петербурга рукой подать. Десятилетиями – со времени Парижского договора 1947 года – и особенно в последние годы это было пространство добрососедства и сотрудничества, теперь все будет иначе.

"Приближение военной инфраструктуры Альянса не делает мир более стабильным и безопасным. Это однозначно. НАТО движется в нашу сторону. Все это станет элементами для анализа и выработки мер, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В российском МИДе отметили, что присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. И что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера. И в Хельсинки явно знают, на что идут.

"Под этим ответом мы понимаем то, что Россия направит больше военной техники на границу. Конечно, Россия будет защищать ее по-другому, не так, как раньше", – подчеркивает Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии.

Еще более давняя, насчитывающая века история нейтралитета – у Швеции, которая также в мгновение решила изменить традиции и теперь собирается устремиться в НАТО. Символично, что лодкой шведского премьера Магдалены Андерссон во время последнего визита уже управлял британский премьер Джонсон, она на всякий случай лишь надела спасательный жилет. И в Швеции, и в Финляндии, где большинство всегда не жаловало НАТО, теперь, как сообщают, резко качнулось общественное мнение. Говорят, из-за ситуации на Украине.

"Говорить они могут все что угодно, но обработка двух этих государств началась даже задолго до 2014 года.Соединенные Штаты Америки еще в начале нулевых поняли значение Арктического региона, они решили любой ценой два нейтральных государства – Финляндию и Швецию – сделать своими союзниками в рамках НАТО, чтобы обеспечить свое военное присутствие в зоне Арктики. И Украина сейчас используется в информационном пространстве. Была бы не Украина, что-нибудь еще бы придумали", – уверен сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

Чуть ли не весь прошлый год генсек НАТО Столтенберг – бывший премьер Норвегии – настойчиво зазывал скандинавских соседей, говоря, что Альянс ждет с распростертыми объятиями. Технически они уже были готовы – десятилетиями проводились совместные учения, да и вся техника- натовского образца. Но Хельсинки, где в 1970-е, еще во времена холодной войны, подписывали Хельсинские соглашения, где начал строиться, как казалось, общеевропейский безопасный дом в рамках ОБСЕ, теперь стал символом его развала.

"Расширение НАТО – это, если хотите, нож в спину общеевропейскому процессу коллективной безопасности в Европе, точнее, перспектива такой безопасности станет на порядок меньше. Ни с одной страной, которая вступила в НАТО в последние 30 лет, отношения России не улучшились. Практически со всеми отношения ухудшились. И не по вине РФ", – подчеркнул вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Тем, кто выступает за сохранение нормальных отношений с Россией (в странах, уже вступивших в НАТО), приходится об этом кричать. В столице Болгарии – протест против втягивания страны в украинский конфликт. На фоне памятника Царю-Освободителю в центре Софии активисты партии "Возрождение" потребовали отправить в отставку правительство – за провальную политику и несамостоятельность, премьера Петкова называли "американской марионеткой".

Подобные рассуждения и выступления в европейских – читай, натовских странах – теперь могут дорого обойтись, учитывая, что даже из спокойной памятной церемонии возложения цветов к мемориалу советским солдатам на 9 мая в Риге власти намеренно устроили скандал. То, как отнеслись к принесенным к памятнику цветам местные власти, вызвало возмущение у всех, кто хранит историческую память.

В Пскове активисты принесли букеты к плакату с изображением монумента – все происходило возле консульства Латвии. И, возможно, от него действительно останется лишь изображения. Сегодня латвийский сейм во втором, окончательном, чтении проголосовал за закон, который позволит снести памятник освободителям Риги, за что и выступают нынешние правящие политики в Латвии.

"Как это можно еще назвать? Кощунство, варварство. Такое впечатление, что в некоторых странах Европы начал утверждаться общественно-политический слой, отвергающий часть населения, мнение части населения, делают людей изгоями", – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, "символом так называемой европейской демократии является бульдозер".

Все меньше памятников тем, кто спас Европу от нацизма. И по совпадению от архитектуры безопасности в Европе уже тоже мало что осталось.

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