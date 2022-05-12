Россия даст Литве ответ на ее "немудрый шаг"

От российской стороны обязательно последует адекватный ответ на немудрый шаг со стороны Литвы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Государственный деятель обратил внимание на то, что отзыв посла свидетельствует о серьезном понижении уровня дипломатических отношений, сообщает "Интерфакс". Инициировала его в своем русофобском запале литовская сторона, подчеркнул Слуцкий.

По словам политика, речи о разрыве с Литвой дипотношений пока нет, но межгосударственное сотрудничество пострадает сильно.

Ранее стало известно, что Вильнюс с 1 июня официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России. Кроме того, Литва с 7 июня намерена ликвидировать в Санкт-Петербурге генеральное консульство страны.

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