Россия даст Литве недипломатический ответ

Россия ответит Литве на запрет транзита ряда российских товаров. И ответные меры будут представлены не в дипломатической, а в практической плоскости. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Государственный деятель отметила, что ответные меры прорабатываются в межведомственном формате. Литве и ЕС уже было заявлено о недопустимости подобных действий. Кроме того, указано и на необходимость изменения принятых мер и возвращения ситуации в законное русло, пояснила Мария Захарова.

По словам представителя российского МИД, ответные меры зависят от того, согласится ли Литва отозвать запрет на транзит.

Ранее Литовские железные дороги уведомили коллег из Калининградской области, что с 18 июня прекращают транзит ряда товаров, которые попали под санкции ЕС. Мария Захарова указала на то, что такие действия со стороны Вильнюса носят агрессивный характер.